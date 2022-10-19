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Volkswagen розпочав пошук покупців для свого російського заводу, - ЗМІ

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Москва, Середа 19 жовтня 2022 20:19
Volkswagen розпочав пошук покупців для свого російського заводу, - ЗМІ Фото: Volkswagen має намір продати свій завод у Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник Volkswagen шукає інвестора, який буде готовий викупити його російський завод у Калузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"З кожним етапом ескалації ймовірність того, що ми зможемо виробляти там знову в найближчому майбутньому, знижується", - заявив один з топ-менеджерів компанії, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, німецький концерн має недвозначне бажання повністю піти з Росії. Керівництво компанії дійшло висновку, що це єдиний вихід у ситуації, що склалася.

У європейській прес-службі Volkswagen підтвердили, що розглядають різні варіанти майбутнього свого російського бізнесу, серед яких і продаж третім особам, але остаточного рішення поки що не ухвалено.

Раніше повідомлялося, що шведська компанія Volvo Group планує повністю або частково продати свій бізнес у Росії.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що американський нафтовий гігант Exxon Mobil повністю залишив Росію після того, як російський уряд в односторонньому порядку припинив свою участь у нафтогазовому проекті "Сахалін-1".

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