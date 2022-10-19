Volkswagen розпочав пошук покупців для свого російського заводу, - ЗМІ

Німецький автовиробник Volkswagen шукає інвестора, який буде готовий викупити його російський завод у Калузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"З кожним етапом ескалації ймовірність того, що ми зможемо виробляти там знову в найближчому майбутньому, знижується", - заявив один з топ-менеджерів компанії, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, німецький концерн має недвозначне бажання повністю піти з Росії. Керівництво компанії дійшло висновку, що це єдиний вихід у ситуації, що склалася.

У європейській прес-службі Volkswagen підтвердили, що розглядають різні варіанти майбутнього свого російського бізнесу, серед яких і продаж третім особам, але остаточного рішення поки що не ухвалено.