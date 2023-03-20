На території Росії заарештували активи Volkswagen
Російський суд у понеділок заморозив усі активи Volkswagen на території Росії. Рішення ухвалено за позовом місцевого виробника під назвою ГАЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Volkswagen був одним із низки іноземних автовиробників, які призупинили свою діяльність на території Росії після того, як західні країни ввели безпрецедентні санкції проти Москви після вторгнення в Україну.
Російський автовиробник ГАЗ, який за контрактом робив автомобілі Volkswagen на своєму заводі в Нижньому Новгороді, подав до суду на німецького автовиробника за порушення контракту після того, як Volkswagen розірвав угоду в серпні.
ГАЗ оцінив свої збитки від розірваного контракту майже 16 млрд рублів (207,79 млн доларів).
Volkswagen намагається продати свій флагманський російський завод у Калузі, на південь від Москви. Завод потужністю 225 тисяч автомобілів на рік було закрито з березня 2022 року.
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