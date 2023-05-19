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Volkswagen продал свои активы в России

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Пятница 19 мая 2023 12:58
Volkswagen продал свои активы в России Фото: Volkswagen продал свои активы в России (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Немецкий концерн Volkswagen Group завершил продажу своих долей в ООО "Фольксваген Груп Рус" местному инвестору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, Volkswagen Group продал свои активы в "Фольксваген Груп Рус", включая ее местные дочерние компании, как ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".

Активы приобрело ООО "Арт-финанс" при поддержке российского дилера "Авилон".

Так, новый владелец приобретет все акции российских дочерей. Соглашение было одобрено российскими правительственными органами.

Соглашение включает в себя производственные мощности в Калуге, структуру импортера (распространение и послепродажное обслуживание), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными работниками.

Отметим, что Volkswagen приостановил свою деятельность в России после того, как западные страны ввели санкции против Москвы после вторжения в Украину.

Напомним, в октябре 2022 года Volkswagen стал искать покупателей для своего российского завода.

В марте 2023 года российский суд заморозил все активы Volkswagen в РФ.

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Volkswagen Российская Федерация
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