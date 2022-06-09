Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться, - СМИ

Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде РФ уволиться по собственному желанию. В качестве компенсации работникам завода дают до шести окладов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Коммерсантъ ".

Речь идет о 200 сотрудниках контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ. На заводе автомобили не выпускают с 3 марта из-за санкций США против ГАЗа. При этом производство вряд ли уже возобновится.

По словам юристов, сейчас многие компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений и, обычно, предлагают тот же уровень компенсаций.