Нет самолетов. Российский авиахолдинг отказывается от запуска лоукостера из-за санкций

Для создания ракеты-носителя не смогли привлечь финансирование

Крупный российский авихолдинг S7 Group замораживает запуск лоукостера Citrus и останавливает проект по созданию ракеты-носителя легкого класса из-за последствий санкций.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.

Отмечается, что заморозить планы по запуску лоукостера решили из-за отсутствия самолетов.

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно", – заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что следующие решения по этому проекту примут к концу текущего года.

"Все разрушено и сломано, космического направления больше нет"

О планах создать лоукостер в S7 Group объявили летом 2021 года. Ожидалось, что авиапарк перевозчика будет состоять из Airbus A320neo — уже подписали соглашение о поставках первых четырех бортов. Также планировали увеличить авиапарк на более чем 20 самолетов к 2024 году.

В то же время российские СМИ пишут, что более 50 сотрудников были уволены из компании S7 Space ("С7 Космические транспортные системы", которая управляет проектом плавучего космодрома "Морской старт"). Был также остановлен проект этой компании – создание ракеты-носителя легкого класса. Случилось это по причине невозможности привлечь финансирование.

"Все разрушено и сломано, космического направления больше нет", – сказал бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов.

Другой источник отметил, что когда самолеты не летают, то взять деньги на другие проекты неоткуда.

Напомним, ранее еще одной авиакомпании из РФ запретили летать в ЕС.