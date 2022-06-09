Volkswagen запропонував своїм співробітникам у Нижньому Новгороді звільнитися, - ЗМІ

Volkswagen запропонував своїм співробітникам в Нижньому Новгороді РФ звільнитися за власним бажанням. В якості компенсації працівникам заводу дають до шести окладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Коммерсантъ ".

Йдеться про 200 співробітників контрактної збірки Volkswagen/Skoda на базі групи ГАЗ. На заводі автомобілі не випускають з 3 березня через санкції США проти ГАЗу. При цьому виробництво навряд чи вже відновиться.

За словами юристів, зараз багато компаній проводять добровільне звільнення замість скорочень і, зазвичай, пропонують той же рівень компенсацій.