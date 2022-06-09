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Volkswagen запропонував своїм співробітникам у Нижньому Новгороді звільнитися, - ЗМІ

Фото: Volkswagen запропонував співробітникам в Нижньому Новгороді звільнитися (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Volkswagen запропонував своїм співробітникам в Нижньому Новгороді РФ звільнитися за власним бажанням. В якості компенсації працівникам заводу дають до шести окладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Коммерсантъ".

Йдеться про 200 співробітників контрактної збірки Volkswagen/Skoda на базі групи ГАЗ. На заводі автомобілі не випускають з 3 березня через санкції США проти ГАЗу. При цьому виробництво навряд чи вже відновиться.

За словами юристів, зараз багато компаній проводять добровільне звільнення замість скорочень і, зазвичай, пропонують той же рівень компенсацій.

Нагадаємо, великий російський авіхолдинг S7 Group відмовляється від запуску лоукостера Citrus і зупиняє проєкт зі створення ракети-носія легкого класу через західні санкції.

Ми також писали про те, що США заборонили інвесторам купувати борги та акції російських компаній на вторинному ринку.

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VolkswagenСанкції проти Росії