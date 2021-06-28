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Volkswagen планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Автор: Артур Родивилов

Германский автоконцерн Volkswagen планирует прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Европе к 2035 году. Об этом заявил член правления, ответственный за продажи марки Клаус Цельмер.

Его цитирует газета Münchner Merkur.

По словам Зеллмера, самое позднее к 2050 году ассортимент Volkswagen будет состоять только из машин, не вырабатывающих CO2.

"Мы поставили перед собой очень четкие цели. В Европе мы откажемся от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в период с 2033 по 2035 год, в США и Китае - немного позже", - отметил Цельмер.

В Европе компания стремится к 2030 году довести долю электромобилей в общем объеме продаж до 70%. Предполагается, что это подготовит компанию к возможному дальнейшему ужесточению ограничений на выбросы.

Ранее Европейская комиссия заподозрила немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства. В ЕК считают, что компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выбросов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

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Volkswagen