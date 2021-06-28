Volkswagen планує відмовитися від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння

Німецький автоконцерн Volkswagen планує припинити виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) в Європі до 2035 року. Про це заявив член правління, відповідальний за продажі марки Клаус Цельмер.

За словами Зеллмера, найпізніше до 2050 року асортимент Volkswagen буде складатися тільки з машин, що не виробляють CO2.

"Ми поставили перед собою дуже чіткі цілі. У Європі ми відмовимося від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в період з 2033 по 2035 рік, в США і Китаї - трохи пізніше", - зазначив Цельмер.

У Європі компанія прагне до 2030 року довести частку електромобілів в загальному обсязі продажів до 70%. Передбачається, що це підготує компанію до можливого подальшого посилення обмежень на викиди.