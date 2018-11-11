ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Волкер: вместо выполнения минских соглашений РФ дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса

Новости » Политика    11.11.2018 - 15:57
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер отметил, что РФ блокирует дипломатический прогресс

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волкера в Twitter.

Волкер отметил, что так называемые "народные республики" не имеют места в минских соглашениях и являются нелегитимными инструментами, поддерживаемыми Россией, и созданы Россией для управления силой украинской территорией, которую она контролирует.

"Вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, усиливает статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - написал Волкер.

Волкер также добавил, что целью США на востоке Украины является помощь людям. Кроме того, США хотят "помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась".

"Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - добавил он.

Волкер: вместо выполнения минских соглашений РФ дотирует коррумпированных &quot;лидеров&quot; Донбасса

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Волкера, если бы Россия выполняла минские соглашения и вернула Крым под контроль Украины, Соединенные Штаты были бы готовы пересмотреть и отменить санкции.

Отметим, сегодня на оккупированном Донбассе проходят "выборы" главарей псевдореспублик. Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не голосовать на "выборах", результаты которых не будут признаны мировым сообществом.

На "избирательных участках" на Донбассе организовали пункты продажи дешевой еды, - СБУ В НАТО заявили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям
Новости Украины Российская ФедерацияДонбассКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь