Волкер: вместо выполнения минских соглашений РФ дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер отметил, что РФ блокирует дипломатический прогресс

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волкера в Twitter.

Волкер отметил, что так называемые "народные республики" не имеют места в минских соглашениях и являются нелегитимными инструментами, поддерживаемыми Россией, и созданы Россией для управления силой украинской территорией, которую она контролирует.

"Вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, усиливает статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - написал Волкер.

Волкер также добавил, что целью США на востоке Украины является помощь людям. Кроме того, США хотят "помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась".

"Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Волкера, если бы Россия выполняла минские соглашения и вернула Крым под контроль Украины, Соединенные Штаты были бы готовы пересмотреть и отменить санкции.

Отметим, сегодня на оккупированном Донбассе проходят "выборы" главарей псевдореспублик. Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не голосовать на "выборах", результаты которых не будут признаны мировым сообществом.