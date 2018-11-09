Волкер рассказал, при каких условиях США могут пересмотреть санкции против РФ

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США ждут имплементацию Минских соглашений и возвращение Крыма под контроль Украины

Если бы Россия выполняла Минские соглашения и вернула Крым под контроль Украины, Соединенные Штаты были бы готовы пересмотреть и отменить санкции. Об этом во время брифинга сообщил Специальный посланник Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что санкции будут усиливаться, если не будет достигнуто прогресса в возвращении Крыма под контроль Украины и выполнении Минских соглашений.

"Если бы мы увидели имплементацию Россией Минских соглашений и установление мира, мы были бы готовы пересмотреть санкции и отменить их. Но сейчас мы никакого прогресса не видим", - заявил Волкер.

Напомним, США расширили санкции против Российской Федерации 8 ноября. По словам спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, ограничения касаются как Донбасса, так и Крыма.

Как сообщало РБК-Украина, в списке указаны заместитель "министра госбезопасности ЛНВ" Александр Басов, Андрей Сушко (в документах Минфина США указан как офицер ФСБ России, - ред.), а также россиянин Владимир Зарицкий.

Из юридических лиц в санкционный список внесены: АО "Санаторий "Ай-Петри", АО "Санаторий "Дюльбер", АО "Санаторий "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", ООО "Гарант-СВ", ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект", курорт "Mriya Resort & SPA" и "Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики".