США ввели новые санкции против России

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о санатории "Ай-Петри", курорте "Мрия" и "Министерстве государственной безопасности "ЛНР"

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США официально объявил о введении новых санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт американского Минфина.

Согласно сообщению ведомства, в список добавлены три физических лица и девять юридических лиц, в частности, речь идет о санатории "Ай-Петри", курорте "Мрия" и "Министерстве государственной безопасности "ЛНР".​

Отметим, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал введение против России новых санкций из-за ситуации на Донбассе и оккупации Крыма.