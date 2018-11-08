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США ввели новые санкции против России

Новости » Политика    08.11.2018 - 20:29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о санатории "Ай-Петри", курорте "Мрия" и "Министерстве государственной безопасности "ЛНР"

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США официально объявил о введении новых санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт американского Минфина.

Согласно сообщению ведомства, в список добавлены три физических лица и девять юридических лиц, в частности, речь идет о санатории "Ай-Петри", курорте "Мрия" и "Министерстве государственной безопасности "ЛНР".​

Отметим, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал введение против России новых санкций из-за ситуации на Донбассе и оккупации Крыма.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что власти введут против РФ дополнительные санкции из-за применения химического оружия.

Напомним, Госдеп намерен ввести новые санкции против России. Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери.

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