Волкер зустрінеться із Зеленським у Канаді

Фото: Курт Волкер та Володимир Зеленський (president gov ua,)

Волкер і Зеленський зустрінуться 2 липня

Спецпредставник Госдепу США в Україні Курт Волкер зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Канаді. Про це Волкер написав на своїй сторінці у Twitter.

Їхня зустріч планується 2 липня. Волкер написав, що буде на Ukraine Reform Conference, на якій буде присутній і Зеленський.

"Я маю честь очолювати потужну делегацію США на цій важливій події - Ukraine Reform Conference яка може допомогти прискорити ключові реформи, сприяти налагодженню економічних зв'язків і дати дорогу добробуту для українців", - написав він.

Зазначимо, що 19 червня Волкер повідомляв, що протягом найближчих тижнів має намір відвідати Київ. Конкретної дати він не назвав.

РБК-Україна писало, що раніше Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації США і Конгресу, які прибули в Київ для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави. На інавгурації був присутній також Волкер.

Нагадаємо, після обрання Зеленського президентом Волкер висловив сподівання на спільну роботу з новообраним главою країни.