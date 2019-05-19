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Волкер надеется наладить сотрудничество с Зеленским

Новости » Политика    19.05.2019 - 19:39
Волкер надеется наладить сотрудничество с Зеленским
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер будет присутствовать в составе делегации США на инаугурации Зеленского

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер поблагодарил за сотрудничество действующего президента Украины Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Он напомнил, что завтра приедет в Киев в составе делегации США на инаугурацию Зеленского.

"Я хочу поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и надеюсь на работу с президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего развития отношений между нашими странами", - написал Волкер.

Волкер надеется наладить сотрудничество с Зеленским

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам и поблагодарил за 5 лет президентства.

Порошенко также пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства.

Отметим, завтра, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины украинскому народу.

Также Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины и ряде двусторонних встреч с главами иностранных делегаций.

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