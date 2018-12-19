Волкер назвал условие для проведения встречи с Сурковым

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Проведение встречи Волкера и Суркова зависит от позиции РФ по украинским морякам

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его встреча с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым зависит от позиции России по украинским морякам. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по иностранным делам, нардеп Анна Гопко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, Гопко, комментируя встречу Волкера с народными депутатами Украины, отметила, что спецпредставитель Госдепа рассказал, что отменил встречу с Сурковым из-за отсутствия сигналов от РФ о готовности освободить украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.

По словам Гопко, он также заверил, что если РФ продемонстрирует готовность к подвижкам в освобождении украинских моряков, с января 2018 года можно будет договариваться о встрече с Сурковым.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 18 декабря Волкер в Киеве провел встречу с главой Верховной рады Украины Андреем Парубием.

В частности, Волкер заявил, что США признают, что Россия совершила незаконную претензию на морскую территорию в Азовском море.

В свою очередь, Парубий отметил, что Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе вооружения. Парубий также сообщил, что Украина нуждается в новейшем вооружении для защиты границ.