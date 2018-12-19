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Волкер: Конгресс США в январе примет решение о 125 млн долларов военной помощи Украине

Новости » Политика    19.12.2018 - 10:53
Волкер: Конгресс США в январе примет решение о 125 млн долларов военной помощи Украине
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Конгресс США в январе заслушает информацию о выделении первой половины военной помощи для Украины

Конгресс США в январе 2019 года заслушает информацию о выделении первой половины военной помощи Украине в размере 125 млн долларов. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием в Киеве, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

По словам Волкера, "в январе следующего года в Конгрессе США будет заслушиваться информация относительно выделения следующих 125 млн долларов военной помощи Украине - половины помощи на следующий год".

Волкер подчеркнул, что США желают поддержать Украину в ее намерении укрепить противовоздушную оборону, а также оборону морского побережья и собственно акватории Черного и Азовского морей.

"У Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны", - сказал он, добавив, что принятие закона о продаже военного оборудования станет сигналом не только для налогоплательщиков в США, но и для европейских стран.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер 18 декабря находился с визитом в Украине.

Ранее Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.

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