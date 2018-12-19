Волкер на зустрічі з Порошенком допустив санкції проти РФ за агресію на морі

Фото: Петро Порошенко і Курт Волкер (president.gov.ua)

Сторони обговорили реакцію на захоплення моряків в Керченській протоці

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером, на якій сторони обговорили санкції проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що Волкер і Порошенко висловили впевненість у тому, що міжнародні санкції проти Росії та перспективи їх посилення, в тому числі за агресію в Керченській протоці, залишаються важливим елементом мирного врегулювання.

"Була підкреслена важливість потужної відповіді світу на цей акт агресії Росії проти України з метою протидії повзучій окупації Кремлем Азовського моря і Керченської протоки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони скоординували позиції для продовження тиску на Росію, підкреслили необхідність звільнення захоплених моряків, обговорили останній розвиток подій на Донбасі, розгортання місії ООН, а також перспективи стратегічного партнерства між Україною та США.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що його зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим залежить від позиції Росії щодо українських моряків.

Також раніше стало відомо, що Волкер обговорив захоплення РФ українських моряків на рівні НАТО і Євросоюзу.