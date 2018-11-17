США рассчитывают на вступление Украины в НАТО, - совместное заявление

Фото: Павел Климкин и Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Украина в очередной раз подтвердила стратегический курс на вступление в НАТО

Соединенные Штаты Америки (США) рассчитывают на вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Комиссии стратегического партнерства Украина-США, опубликованное на сайте посольства Украины.

Сообщается, что на заседании Комиссии стратегического партнерства Украина подтвердила, что членство в НАТО остается стратегическим приоритетом.

"Соединенные Штаты приветствуют стремление Украины вступить в НАТО, которое было зафиксировано в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды поприветствовать Украину в качестве полноправного члена Альянса", - говорится в совместном заявлении.

Также сообщается, что США поддерживают усилия, направленные на имплементацию реформ в сфере безопасности, которые прописаны в законе о национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что США и Украина будут развивать сотрудничество в безопасности и обороне.

Согласно данным опросов КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", осенью 2018 года 40% украинцев поддержали бы на референдуме вступление страны в НАТО, 36% респондентов выступают против.