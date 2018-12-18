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Волкер сегодня находится в Украине

Новости » Политика    18.12.2018 - 15:28
Волкер сегодня находится в Украине
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

В рамках визита Волокер встретится с Парубием

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сегодня, 18 декабря, будет находиться с визитом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы аппарата Верховной рады Украины.

Как отмечается, в рамках визита Волкера в Украину состоится его встреча с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.

"У нас есть возможность продавать дополнительное оборудование. Будет несколько объявлений, Конгрессу будет сообщено в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - сообщал он.

Кроме того, Волкер заявлял, что Российская Федерация возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной.

Также сообщалось, что Волкер назвал продление Европейским союзом экономических санкций против России сильным сигналом. По его словам, продление санкций против РФ - сильный сигнал от Евросоюза о том, что "Россия должна серьезно относиться к реализации минских соглашений".

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