Волкер: РФ должна серьезно относиться к реализации минских соглашений

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Специальный представитель Госдепартамента США отреагировал на продление санкций против РФ

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал продление Европейским союзом экономических санкций против России сильным сигналом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волкера в Twitter.

По его словам, продление санкций против РФ - сильный сигнал от Евросоюза, о том, что "Россия должна серьезно относиться к реализации минских соглашений".

Напомним, сегодня, 13 декабря, саммит Европейского союза решил продлить экономические санкции против Российской Федерации. Официальный переход к новому полугодовому периоду санкций планируется на следующей неделе.

Отметим, всего в санкционном списке около 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в оккупированном Крыму и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что сегодня должны быть продлены санкции против России. Он также отметил, что Украина передала генсеку НАТО и президенту Евросовета Дональду Туску фамилии сотрудников ФСБ, которые захватывали моряков в Керченском проливе, 25 ноября.