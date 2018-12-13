ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Волкер: РФ должна серьезно относиться к реализации минских соглашений

Новости » Политика    13.12.2018 - 20:43
Волкер: РФ должна серьезно относиться к реализации минских соглашений
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Специальный представитель Госдепартамента США отреагировал на продление санкций против РФ

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал продление Европейским союзом экономических санкций против России сильным сигналом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волкера в Twitter.

По его словам, продление санкций против РФ - сильный сигнал от Евросоюза, о том, что "Россия должна серьезно относиться к реализации минских соглашений".

Напомним, сегодня, 13 декабря, саммит Европейского союза решил продлить экономические санкции против Российской Федерации. Официальный переход к новому полугодовому периоду санкций планируется на следующей неделе.

Отметим, всего в санкционном списке около 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в оккупированном Крыму и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что сегодня должны быть продлены санкции против России. Он также отметил, что Украина передала генсеку НАТО и президенту Евросовета Дональду Туску фамилии сотрудников ФСБ, которые захватывали моряков в Керченском проливе, 25 ноября.

 

Кабмин предлагает СНБО расширить санкции против России Влиятельные американцы просят Трампа усилить давление на РФ
Темы: Санкции против РФ
Новости Украины Курт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь