Волкер: РФ має серйозно ставитися до реалізації мінських угод

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Спеціальний представник Держдепартаменту США відреагував на продовження санкцій проти РФ

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав продовження Європейським союзом економічних санкцій проти Росії сильним сигналом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волкера в Twitter.

За його словами, продовження санкцій проти РФ - сильний сигнал від Євросоюзу про те, що "Росія повинна серйозно ставитися до реалізації мінських угод".

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, саміт Європейського союзу вирішив продовжити економічні санкції проти Російської Федерації. Офіційний перехід до нового піврічного періоду санкцій планується на наступному тижні.

Зазначимо, всього в списку санкцій близько 200 громадян РФ і організацій, які займаються різною діяльністю в окупованому Криму і самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках.

Раніше президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом повідомив, що сьогодні повинні бути продовжені санкції проти Росії. Він також зазначив, що Україна передала генсеку НАТО і президенту Євроради Дональду Туску прізвища співробітників ФСБ, які захоплювали моряків в Керченській протоці, 25 листопада.