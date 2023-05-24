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Волкер прокоментував можливість вступу України в НАТО ще до завершення війни

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Середа 24 травня 2023 12:12
Волкер прокоментував можливість вступу України в НАТО ще до завершення війни Фото: Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Більшість країн-членів НАТО виступатимуть проти вступу України до Альянсу на тлі війни з Росією. Водночас військово-політичний союз все ж повинен розпочати виконувати практичні заходи для прискорення інтеграції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

"Я вважаю, що більшість країн НАТО скажуть, що Україна не може бути прийнята в НАТО зараз, оскільки війна все ще триває. Тому що це означатиме, що НАТО також стане учасником війни", - заявив Волкер.

За словами колишнього спецпредставника США в Україні, Альянс ще у 2008 році зобов'язався визнати Україну членом НАТО, однак за 15 років в цьому питання не відбулось жодного прогресу.

"Потрібно дати Путіну (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) зрозуміти, що він не може тримати НАТО під контролем. НАТО має сказати: "Ми починаємо виконувати наші зобов'язання", - відзначив Волкер.

На думку Волкера, НАТО вже може почати виконувати більшість практичних заходів сьогодні, аби допомогти Україні з майбутньою інтеграцією. Це, зі свого боку, допоможе нашій країні одразу стати повноцінним членом Альянсу, коли це стане можливим.

"Але цього року ми маємо надіслати сильніший сигнал, ніж у минулому", - зауважив колишній спецпредставник США в Україні.

Вільнюський саміт НАТО

Цього року, 11-12 липня, у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться черговий саміт НАТО.

Очікування від саміту

Як пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, російське вторгнення на територію України почало руйнувати безпековий порядок у Європі, який сформувався після Другої світової війни, у зв'язку з чим ставки стали високими не лише для нашої країни, але й для Європейського союзу. Через це під час майбутнього саміту Україна очікує від НАТО графіку вступу або ж зобов'язань щодо інтеграції до кінця 2023 року.

Агентство розкривало усі подробиці щодо очікувань України від саміту та які перспективи отримати бажане рішення все ж існують.

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