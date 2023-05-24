Волкер оценил возможность вступления Украины в НАТО еще до завершения войны

Большинство стран-членов НАТО будут выступать против вступления Украины в Альянс на фоне войны с Россией. В то же время, военно-политический союз все же должен начать выполнять практические меры по ускорению интеграции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

"Я считаю, что большинство стран НАТО скажут, что Украина не может быть принята в НАТО сейчас, поскольку война все еще продолжается. Потому что это будет означать, что НАТО также станет участником войны", - заявил Волкер.

По словам бывшего спецпредставителя США в Украине, Альянс еще в 2008 году обязался признать Украину членом НАТО, однако за 15 лет в этом вопросе не произошло никакого прогресса.

"Нужно дать Путину (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) понять, что он не может держать НАТО под контролем. НАТО должно сказать: "Мы начинаем выполнять наши обязательства", - отметил Волкер.

По мнению Волкера, НАТО уже может начать выполнять большинство практических мероприятий сегодня, чтобы помочь Украине с будущей интеграцией. Это, со своей стороны, поможет нашей стране сразу стать полноценным членом Альянса, когда это станет возможным.

"Но в этом году мы должны послать более сильный сигнал, чем в прошлом", - отметил бывший спецпредставитель США в Украине.

Вильнюсский саммит НАТО

В этом году, 11-12 июля, в Вильнюсе, столице Литвы, состоится очередной саммит НАТО.

Ожидание от саммита

Как пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, российское вторжение на территорию Украины начало разрушать порядок безопасности в Европе, который сформировался после Второй мировой войны, в связи с чем ставки стали высокими не только для нашей страны, но и для Европейского союза. Поэтому во время предстоящего саммита Украина ожидает от НАТО графика вступления или обязательств по интеграции до конца 2023 года.

Агентство раскрывало все подробности относительно ожиданий Украины от саммита и какие перспективы получить желаемое решение существуют.