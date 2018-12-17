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Волкер призвал Венгрию не блокировать работу комиссии Украина-НАТО

Новости » Политика    17.12.2018 - 19:48
Волкер призвал Венгрию не блокировать работу комиссии Украина-НАТО
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина/Виталий Носач)

Волкер призвал решить конфликт на основе европейских принципов

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Венгрия должна прекратить блокировать работу комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Об этом он заявил во время брифинга.

Он отметил, что блокирование Венгрией украинских отношений с НАТО является "неудачным моментом", поскольку в Украине продолжаются военные действия на Донбассе.

"Это вопрос должен решаться между Венгрией и Украиной на основе европейских принципов. Неприемлемо держать украинские отношения с НАТО в заложниках из-за вопросов двусторонних отношений", - заявил Волкер.

Спецпредставитель США отметил, что считает вопрос защиты прав национальных меньшинств актуальным.

"Но оно не должно мешать нашей работе с Украиной", - подчеркнул Волкер.

 

Сегодня в 17:00 МСК смотрите брифинг для представителей СМИ Спецпредставителя США на переговорах по Украине Курта Волкера. Прямая трансляция из Брюсселя. Обращаем ваше внимание, что Курт Волкер отвечает на вопросы только заранее зарегистрированных представителей СМИ.

Опубликовано США по-русски - U. S. Department of State Понедельник, 17 декабря 2018 г.

Отметим, что заседание комиссии Украина-НАТО должно состояться завтра, 18 декабря, в Брюсселе. Заседание состоится при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе. Также отдельно запланирована встреча украинского вице-премьера с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит и далее блокировать проведение комиссииУкраина-НАТО. Сийярто подчеркнул, что его страна может разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.

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