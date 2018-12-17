Завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина-НАТО

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Заседание состоится при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе

Заседание комиссии Украина-НАТО состоится завтра, 18 декабря, в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Альянса.

Отметим, что заседание комиссии состоится при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе. Также отдельно запланирована встреча украинского вице-премьера с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Во вторник, 18 декабря 2018 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит и дальше блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Сийярто подчеркнул, что его страна может разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.

Отметим, что недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Петером Сийярто на полях министерского заседания ОБСЕ. В ходе встречи Климкин заявил, что Украина настроена на улучшение украинско-венгерских отношений.