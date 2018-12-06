Украина настроена на улучшение украинско-венгерских отношений, - МИД

Фото: Павел Климкин и Петер Сийярто (mfa.gov.ua)

В частности, Климкин проинформировал Сийярто об имплементации закона об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях министерского заседания ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, Климкин проинформировал Сийярто об агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт приобщиться к мерам международного сообщества по сдерживанию российского агрессора.

Кроме того, министры договорились активизировать межрегиональное сотрудничество и ускорить реализацию совместных приграничных инфраструктурных проектов, в частности тех, которые 26 ноября 2018 года были обсуждены на уровне заместителей министров Украины и Венгрии Василия Боднара и Левента Мадьяра.

Также во время встречи министры обсудили предоставление венгерской помощи в развитие Закарпатья, которую будут координировать новоназначенный посол по особым поручениям МИД Украины Николай Балтажы и уполномоченный министра по вопросам развития сотрудничества между областями Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской области Иштван Грежа.

Климкин также проинформировал Сийярто о шагах украинской стороны в вопросе имплементации закона "Об образовании".

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит и дальше блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Венгрия может разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ, несмотря на то, что украинское правительство "занимает антиугорськую позицию".