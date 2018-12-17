Волкер закликав Угорщину не блокувати роботу комісії Україна-НАТО

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна/Віталій Носач)

Волкер закликав вирішити конфлікт на основі європейських принципів

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Угорщина повинна припинити блокувати роботу комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Про це він заявив під час брифінгу.

Він зазначив, що блокування Угорщиною українських відносин з НАТО є "невдалим моментом", оскільки в Україні продовжуються військові дії на Донбасі.

"Це питання має вирішуватися між Угорщиною і Україною на основі європейських принципів. Неприйнятно тримати українські відносини з НАТО у заручниках через питання двосторонніх відносин", - заявив Волкер.

Спецпредставник США зазначив, що вважає питання захисту прав національних меншин актуальним.

"Але воно не повинне заважати нашій роботі з Україною", - наголосив Волкер.

Сегодня в 17:00 МСК смотрите брифинг для представителей СМИ Спецпредставителя США на переговорах по Украине Курта Волкера. Прямая трансляция из Брюсселя. Обращаем ваше внимание, что Курт Волкер отвечает на вопросы только заранее зарегистрированных представителей СМИ. Опубліковано США по-pусски - U.S. Department of State Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Зазначимо, засідання комісії Україна-НАТО повинне відбутися завтра, 18 грудня, в Брюсселі. Засідання відбудеться за участю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе. Також окремо запланована зустріч українського віце-прем'єра з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить і далі блокувати проведення комісіїУкраїна-НАТО. Сійярто підкреслив, що його країна може розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.