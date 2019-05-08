Волкер предложил договорной обмен удерживаемыми между Украиной и РФ

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Также Волкер прокомментировал идею Зеленского об обмене удерживаемых по принципу "всех на всех"

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал о варианте обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он осуществимой идею новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского об обмене удерживаемых по принципу "всех на всех", Волкер заявил:

"Это было бы потрясающе. Это тот шаг, который Украина последовательно предлагала и при президенте Порошенко. Российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными. Думаю, со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года".

По его мнению, затем мог бы последовать договорной обмен удерживаемыми между Украиной и Россией.

"Есть еще ряд предложений, в частности продолжительное прекращение огня, которое длилось бы дольше, чем все, что было до настоящего момента. Дальнейшее отведение тяжелого вооружения также было бы очень хорошим шагом. Еще одним шагом вперед было бы обеспечение действительно безопасного прохода на нескольких действующих КПП через линию разграничения. И многое другое, что обсуждалось ранее, но никогда не было выполнено. Возможно, сейчас есть шанс вновь вернуться к этому", - предположил он.

Напомним, ранее Украина предлагала России 30 марта провести обмен пленных 25 украинцев на 25 осужденных в Украине россиян. Тогда сообщалось, что Украина готова забрать 19 украинцев с оккупированных территорий и помиловать 72 сепаратиста.

Ранее сообщалось, что главной темой возможных переговоров будущего президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина стало бы урегулирование на Донбассе.