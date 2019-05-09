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Волкер заверил украинцев в полной поддержке США

Новости » Политика    09.05.2019 - 19:25
Волкер заверил украинцев в полной поддержке США
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Спецпредставитель США заявил, что только украинцы могут решать свое будущее

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что украинский народ имеет полную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волкера в Twitter.

Волкер сообщил, что Соединенные Штаты не могут и не будут обсуждать права украинского народа.

"Только украинцы могут решать свое будущее, и они четко решили, что хотят свой суверенитет, свою территорию и быть частью евроатлантических структур", - заявил спецпредставитель Госдепа.

Также Волкер добавил, что украинцы имеют полную поддержку Соединенных Штатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Волкер предложил договорный обмен политзаключенным между Украиной и РФ. Спецпредставитель Госдепа заявил, что российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными, поэтому он считает, что со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, Волкер назвал провокационным решение РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО. Волкер заявил, что такое решение президента РФ Владимира Путина является провокационным и подрывают реализацию Минских договоренностей.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКурт Волкер
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