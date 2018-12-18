Волкер обговорив питання захоплення РФ українських моряків на рівні НАТО та ЄС

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

НАТО та ЄС вважають дії РФ у Азовському морі незаконними

Представники НАТО та Європейського союзу підтверджують незаконність дій РФ у Азовському морі. Про це повідомив Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час зустрічі з головою Верховної ради Андрієм Парубієм, передає кореспондент РБК-Україна.

Спецпредставник США зазначив, що обговорив питання захоплення РФ українських моряків з представниками ЄС та НАТО.

"Я вчора був в Брюсселі і мав зустріч із представництвом ЄС та НАТО. Мої розмови з нашими західними і європейськими друзями і партнерами показали, що для них також зрозуміло, що Росія діяла незаконно - це була військова агресія", - розповів Волкер.

Спецпредставник США відзначив, що українські моряки поводились стримано під час акту російської агресії.

"Я також хочу відзначити свою повагу до того, що українські моряки поводилися досить стримано. Вони не відкривали вогонь у відповідь", - додав він.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сьогодні, 18 грудня, перебуває з візитом в Україні.

Раніше він заявляв, що Сполучені Штати Америки (США) визнають, що Росія вчинила незаконну претензію на морську територію в Азовському морі.

РБК-Україна повідомляло, що спецпредставник Держдепартаменту США заявив, що Російська Федерація повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року.