Украинское правительство должно поддержать жителей оккупированного Донбасса, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

По словам Волкера, российская оккупация влечет за собой страдания для населения Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для поддержки населения оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Волкера в Twitter.

Волкер подчеркнул, что на оккупированной Россией территории Донбасса живут украинские граждане и задача правительства "освободить их от страданий", которые вызвала оккупация.

"Люди на подконтрольной России части восточной Украины являются украинскими гражданами, и обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил Волкер.

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что недавнее решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает Минские договоренности.

Как писало РБК-Украина, в Российской Федерации упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.