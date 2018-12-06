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Волкер в ближайшие две недели посетит Украину

Новости » Политика    06.12.2018 - 12:55
Волкер в ближайшие две недели посетит Украину
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер побывает в Киеве и в одном из украинских портов в Черном море

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что планирует посетить Украину, побывает в Киеве и в одном из украинских портов в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что Волкер в ближайшие две недели планирует визит в Украину, во время которого, кроме Киева, также посетит один из украинских портов в Черном море.

Напомним, ранее сообщалось, что Курт Волкер посетит Украину в ноябре. По словам Волкера, "уже в следующем месяце. Конкретная дата еще не определена". Однако визит Волкера так и не біл осуществлен.

Отметим, что в интервью "Голосу Америки" Волкер заявил, что российские банки в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT. Волкер заявил, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений "одностороннего контроля России в общих водах Азовского моря".

Также одной из мер давления на РФ Волкер назвал запрет судам РФ из оккупированного Крыма или Азовского моря заходить в европейские порты.

 

 

 

 

Волкер: своими действиями РФ хочет повлиять на выборы в Украине Российские банки могут отключить от международной системы SWIFT, - Волкер
Новости Украины Курт Волкер
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