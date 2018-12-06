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Волкер в найближчі два тижні відвідає Україну

Новини » Політика    06.12.2018 - 12:55
Волкер в найближчі два тижні відвідає Україну
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер побуває в Києві і в одному з українських портів в Чорному морі

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що планує відвідати Україну, побуває в Києві і в одному з українських портів в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Повідомляється, що Волкер в найближчі два тижні планує візит в Україну, під час якого, крім Києва, також відвідає один з українських портів в Чорному морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Курт Волкер відвідає Україну у листопаді. За словами Волкера, "вже в наступному місяці. Конкретна дата ще не визначена". Однак візит Волкера так і не був здійснений.

Відзначимо, що в інтерв'ю "Голосу Америки" Волкер заявив, що російські банки в зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT. Волкер заявив, що США і їхні західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії в загальних водах Азовського моря".

Також одним із заходів тиску на РФ Волкер назвав заборону судам РФ з окупованого Криму або Азовського моря заходити в європейські порти.

 

 

 

 

Волкер: своїми діями РФ хоче вплинути на вибори в Україні Російські банки можуть відключити від міжнародної системи SWIFT, - Волкер
Новини України Курт Волкер
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