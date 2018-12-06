Страны ЕС могут запретить судам РФ из Крыма или Азова заходить в свои порты, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Европейские союзники США могут запретить российским судам заходить в европейские порты

Европейские союзники США могут запретить российским судам, которые прибывают из оккупированного РФ Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Волкера, США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений "одностороннего контроля России в общих водах Азовского моря".

"Мы не приемлем и не согласимся с заявленной Россией аннексией Крыма", - сказал он.

Волкер заявил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. Он напомнил, что с таким предложением недавно выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр - генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков и кораблей вблизи Керченского пролива.

Госдеп призвал власти РФ освободить украинских моряков и грозит последствиями. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что РФ должна отпустить украинских моряков и вернуть корабли, иначе их ждут "последствия и боль".