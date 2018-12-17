Волкер анонсував нові поставки зброї в Україну

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер підкреслив, що США хочуть бачити мир і безпеку в Україні

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що найближчим часом США можуть оголосити про нові поставки зброї в Україну. Про це він сказав в ході брифінгу.

"У нас є можливість продавати додаткове обладнання. Буде декілька оголошень, Конгрес буде повідомлено в найближчі пару місяців про перші транші", - заявив він.

Крім того, коментуючи ситуацію в Україні, зокрема агресію Росії в Азовському морі, Волкер підкреслив, що США хочуть бачити мир і безпеку в Україні. Він також заявив про необхідність імплементації мінських угод.

Сьогодні в 17:00 МСК дивіться брифінг для представників ЗМІ Спецпредставника США на переговорах по Україні Курта Волкера. Пряма трансляція з Брюсселя. Звертаємо вашу увагу, що Курт Волкер відповідає на запитання лише заздалегідь зареєстрованих представників ЗМІ. Опубліковано США по-російськи - U. S. Department of State Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Волкер також нагадаємо, що через агресію РФ в районі Керченської протоки президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Російська Федерація відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною.

Відзначимо, європейські союзники США можуть заборонити російським судам, які прибувають з окупованого РФ Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти.

Раніше сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США відправити кораблі в Чорне море і надати Україні нові види озброєння.