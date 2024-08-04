Волинський ТЦК відреагував на сутичку в Ковелі: ситуація спровокована

За даними ТЦК, через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх було запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо.

В центрі нагадали, що у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу:

уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

поліцейського,

представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Крім того, в ТЦК зазначили, що співробітники центру не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками національної поліції.

"Однак, дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора соціальними мережами Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях", - наголосили в ТЦК.

Співробітники центру пояснили, що проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце вчора у Ковелі засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у “необхідному руслі” російськими спецслужбами через відповідні “інформаційні системи”.

На це вказують зокрема методи їх роботи - емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори.

Фото: скрін з соцмереж (www.facebook.com/volynarmy)

"Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах свідчить про те, що ворожа пропаганда буде використовувати кожне ваше слово, заклик, дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні, а люди, які вчора чинили спротив і перешкоджали законним діям влади - реальні (тож і відповідальність буде реальна, а не віртуальна)", - додали в центрі.