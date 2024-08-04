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Волынский ТЦК отреагировал на стычку в Ковеле: ситуация спровоцирована

Фото: волынский ТЦК отреагировал на стычку между Ковелем (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В Ковеле произошла стычка между тремя военнообязанными и сотрудниками ТЦК. Видео стычки сразу разлетелось по социальным сетям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

По данным ТЦК, из-за отсутствия военно-учетных документов у трех мужчин, они были приглашены в Ковельский РТЦК и СП для проверки их отношения к военной службе, привлечения к административной ответственности и тому подобное.

В центре напомнили, что в период действия военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию:

  • уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки,
  • полицейского,
  • представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, в ТЦК отметили, что сотрудники центра не производят задержание граждан Украины в связи с выявленными административными правонарушениями, действующими в отношении граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет и подпадающих под мобилизацию. Указанные мероприятия (задержание и доставка таких граждан в ТЦК и СП) осуществляются исключительно представителями национальной полиции.

"Однако, некоторые граждане трактуют законы, как они считают нужным. Призывы к бунту, которые распространились вчера социальными сетями Ковельской территориальной громады и Волынской области, были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях", - подчеркнули в ТЦ.

Сотрудники центра объяснили, что проанализированы факты и обстоятельства случившегося вчера в Ковеле свидетельствуют, что конфликт поддерживался и направлялся в "необходимом русле" российскими спецслужбами через соответствующие "информационные системы".

На это указывают в частности методы их работы - эмоциональные качели, манипуляции сознанием граждан, подстрекательство к неповиновению.

Фото: скрин из соцсетей (www.facebook.com/volynarmy)

"Сотни ботов, активность которых была обнаружена в социальных сетях, свидетельствует о том, что враждебная пропаганда будет использовать каждое ваше слово, призыв, действие к дестабилизации обстановки в Украине вашими же руками. Только беда в том, что они виртуальны, а люди, которые вчера сопротивлялись и препятствовали законным действиям власти - реальные (поэтому и ответственность будет реальна, а не виртуальна)", - добавили в центре.

Напомним, мы писали, что на блокпосте в Ковеле работники ТЦК забрали нескольких мужчин. На возмущенные люди устроили митинг.

Мы также писали, что вчера в одесском ТЦК неизвестные заехали на территорию центра и пытались "угнать" военнообязанного.

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