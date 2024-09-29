У Волинській області загинула дитина через падіння у зерносховище

У Волинській трагічно загинула дитина. Хлопчик впав у зерносховище, його не вдалося врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Волинській області у Facebook.
Трагедія сталася 28 вересня у селі Майдан Ковельського району. Рятувальники отримали повідомлення про падіння дитини у зерносховище.
На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища. Дитину вдалося дістати з зерносховища та передати її працівникам медичної служби.
На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.
Фото: у Волинській області дитина впала у зерносховище (facebook.com/dsnsVol)
Нагадаємо, днями в Україну вдалося повернути дев'ятьох дітей з окупованих росіянами територій. Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання.
Також зазначимо, що, за даними Офісу генпрокурора, внаслідок російського вторгнення загинуло щонайменше 577 українських дітей. Ще понад 1630 дітей отримали поранення.
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