У Волинській області загинула дитина через падіння у зерносховище

Нагадаємо, днями в Україну вдалося повернути дев'ятьох дітей з окупованих росіянами територій. Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання.

Також зазначимо, що, за даними Офісу генпрокурора, внаслідок російського вторгнення загинуло щонайменше 577 українських дітей. Ще понад 1630 дітей отримали поранення.

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