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У Волинській області загинула дитина через падіння у зерносховище

Фото: у Волинській області дитина впала у зерносховище (facebook.com/dsnsVol)
Автор: Наталія Юрченко

У Волинській трагічно загинула дитина. Хлопчик впав у зерносховище, його не вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Волинській області у Facebook.

Трагедія сталася 28 вересня у селі Майдан Ковельського району. Рятувальники отримали повідомлення про падіння дитини у зерносховище.

На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища. Дитину вдалося дістати з зерносховища та передати її працівникам медичної служби. 

На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.

 

Фото: у Волинській області дитина впала у зерносховище (facebook.com/dsnsVol)

Нагадаємо, днями в Україну вдалося повернути дев'ятьох дітей з окупованих росіянами територій. Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання.

Також зазначимо, що, за даними Офісу генпрокурора, внаслідок російського вторгнення загинуло щонайменше 577 українських дітей. Ще понад 1630 дітей отримали поранення.

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Волинська областьДСНСДіти