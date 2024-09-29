В Волынской области погиб ребенок из-за падения в зернохранилище

Напомним, на днях в Украину удалось вернуть девять детей из оккупированных россиянами территорий. Некоторые из детей имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

Также отметим, что, по данным Офиса генпрокурора, в результате российского вторжения погибли по меньшей мере 577 украинских детей. Еще более 1630 детей получили ранения.

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