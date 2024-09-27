Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще дев'ятьох дітей. Вік повернутих - від 13 до 17 років. Деякі з них мають інвалідність та тяжкі захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця .

"Ще 9 наших дітей повертаються додому у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Вік дітей - від 13 до 17 років", - повідомив Єрмак.

Серед повернутих - двоє дітей, що були вихованцями "Олешківського дитячого будинку-інтернату" у Херсонській області. Заклад був депортований окупаційною владою до Росії.

За словами керівника ОП, діти з інвалідністю піддавалися множинним переміщенням до того, як опинилися на території нині окупованого Скадовська, звідки вже їх чекала довга дорога додому.

"Завдяки посередництву держави Катар діти змогли повернутися до рідних на підконтрольні Україні території та наразі отримують всю необхідну допомогу для їх реабілітації. Кожна дитина повернулась до своєї сім’ї", - зазначив Єрмак.

Як розповів Лубінець, повернуті українці не лише з Херсонської, а й з Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму. Деякі з них мають інвалідність та тяжкі захворювання.

"Один із хлопців, який сьогодні повернувся на рідну землю, втратив тата, який захищав Україну під час російського вторгнення. Дехто з дітей - нарешті за тривалий час обійме рідних, які віддано несуть службу в різних структурах України. Дехто - повернувся до дідуся з бабусею, адже саме вони можуть подарувати щасливе дитинство на рідній землі", - зазначив омбудсмен.