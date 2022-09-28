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У Волинській області скоротили дію комендантської години

Фото: У Волинській області скоротили дію комендантської години (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З середи, 28 вересня, у Волинській області скорочується дія комендантської години. Тепер вона триватиме з 00:00 до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка в Telegram.

"Відповідний наказ підписав сьогодні, попри численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес має працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутися додому", - написав він.

Погуляйко нагадав, що під час дії комендантської години перебувати на вулицях мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Зазначимо, що до цього комендантська година у Волинській області діяла з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, з 17 вересня на Чернівецькій області скоротили дію комендантської години з 00:00 до 5:00.

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Волинська областьКомендантська годинаВійна Росії проти України