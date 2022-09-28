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В Волынской области сократили действие комендантского часа

Фото: В Волынской области сократили действие комендантского часа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 28 сентября, в Волынской области сокращается действие комендантского часа. Теперь он будет длиться с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко в Telegram.

"Соответствующий приказ подписал сегодня, несмотря на многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий области. Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой", - написал он.

Погуляйко напомнил, что во время действия комендантского часа находиться на улицах имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный для этого пропуск.

Отметим, что до этого комендантский час в Волынской области действовал с 23:00 до 5:00.

Напомним, с 17 сентября в Черновицкой области сократили действие комендантского часа с 00:00 до 5:00.

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Волынская областьКомендантский часВойна России против Украины