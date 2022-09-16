ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Черновицкой области сократили комендантский час

Новина українською →
Черновицкая область, Пятница 16 сентября 2022 19:36
В Черновицкой области сократили комендантский час Фото: в Черновицкой области сократили комендантский час (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черновицкой области сменили продолжительность комендантского часа. С 17 сентября он будет действовать с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на приказ Черновицкой ОВА.

С субботы в области комендантский час и режим светомаски будет продолжаться с 12 ночи до 5 утра.

В это время передвигаться по улицам гражданскому населению запрещено.

Во время комендантского часа свободно перемещаться можно только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.

Напомним, ранее комендантский час в области длился с 23:00 до 05:00.

Кроме того, в Черновцах и области запретили использование фейерверков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область Комендантский час Война России против Украины
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники