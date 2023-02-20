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В Волинській області з рейок зійшов пасажирський потяг, розпочато розслідування

Фото: в Волинській області з рейок зійшов пасажирський потяг, розпочато розслідування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ковельська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через сходження пасажирського потягу "Київ-Варшава" з рейок у Волинській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Волинської обласної прокуратури.

"Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, в результаті якого зійшов із райок поїзд "Київ-Варшава", - пише пресслужба.

Зазначається, що потяг рухався в напрямку Польщі та зазнав аварії вночі 19 лютого у районі залізничного мосту через річку Турія.

"У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав. Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії", - додає пресслужба.

Фото: в Волинській області з рейок зійшов пасажирський потяг, розпочато розслідування (vol.gp.gov.ua)

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Волинська область