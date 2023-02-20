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В Волынской области с рельсов сошел пассажирский поезд, начато расследование

Фото: в Волынской области с рельсов сошел пассажирский поезд, начато расследование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ковельская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за схождения пассажирского поезда "Киев-Варшава" с рельсов в Волынской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Волынской областной прокуратуры.

"Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате которого сошел с райок поезд "Киев-Варшава", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что поезд двигался в направлении Польши и потерпел крушение ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия.

"В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии", - добавляет пресс-0служба.

Фото: в Волынской области с рельсов сошел пассажирский поезд, начато расследование (vol.gp.gov.ua)

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Волынская область