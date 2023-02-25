У Волинській області через аварію місто та кілька сіл залишилися без світла

Сьогодні, 25 лютого, через аварійну ситуацію в мережі, що сталась у Волинській області, низка населених пунктів залишилась без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ "Волиньобленерго".
Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено м. Ківерці, та низку сіл, зокрема:
"Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів", - запевнили в компанії.
За їх даними, орієнтовний час відновлення електропостачання близько 02:00 26 лютого.
Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи вимикатимуть в Україні світло й надалі.
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