В Волынской области из-за аварии город и несколько сел остались без света

Сегодня, 25 февраля, из-за аварийной ситуации в сети, которая произошла в Волынской области, ряд населенных пунктов остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧАО "Волыньоблэнерго" .

По их данным, ориентировочное время возобновления электроснабжения около 02:00 часов 26 февраля.

"Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей", - заверили в компании.

В результате аварийной ситуации обесточены г. Киверцы, и ряд сел:

Напомним, сегодня министр энергетики Герман Галущенко рассказал, будут ли выключать в Украине свет и дальше.

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