На Волині водолази врятували відпочивальників на озері Світязь

У Волинській області водолази врятували відпочивальників, що не впорались з катамараном на озері Світязь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України
Сьогодні, 6 серпня, через раптове ускладнення погодних умов та шквальний вітер відпочивальники не змогли впоратися з керуванням катамаранів.
Троє людей опинилися у воді озера Світязь. Рятувальники підняли на борт чоловіка та двох дівчат і доправили їх до берега.
Окрім того, допомогу надали ще до сорока відпочивальникам - дітям, підліткам та дорослим.
Нагадаємо, що 3 серпня в Київській області під час відпочинку потонув 10-річний хлопчик. Про НП повідомили рятувальники.
Зазначимо, взимку аналогічний випадок трапився у Білогородці Київської області. Там 11-річний хлопчик провалився під лід і загинув. Його почали шукати лише за три години.
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