RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Волыни водолазы спасли отдыхающих на озере Свитязь

Фото: На Волыни водолазы спасли отдыхающих (facebook com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

В Волынской области водолазы спасли отдыхающих, которые не справились с катамараном на озере Свитязь.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Сегодня, 6 августа, из-за внезапного усложнения погодных условий и шквального ветра отдыхающие не смогли справиться с управлением катамаранов.

Три человека оказались в воде озера Свитязь. Спасатели подняли на борт мужчину и двух девушек и доставили их на берег.

Кроме того, помощь оказали еще до сорока отдыхающим – детям, подросткам и взрослым.

Напомним, что 3 августа в Киевской области во время отдыха утонул 10-летний мальчик. Об ЧП сообщили спасатели.

Отметим, зимой аналогичный случай произошел в Белогородке в Киевской области. Там 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его начали искать всего через три часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская областьГСЧС