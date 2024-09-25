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На Волині ухвалили важливе рішення щодо роботи ТЦК: про що йдеться

Середа 25 вересня 2024 11:34
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На Волині ухвалили важливе рішення щодо роботи ТЦК: про що йдеться У Волинському ТЦК обіцяють конфіденційне спілкування адвокатів з військовозобов'язаними (фото: facebook.com/volynarmy)
Автор: Ірина Костенко

У Волинському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) створять спеціальну локацію для проведення зустрічей між адвокатами та військовозобов'язаними громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

Що відомо про рішення Волинського ТЦК

Нещодавно у Волинському обласному ТЦК та СП заявили про те, що адвокати не повинні втручатися у процеси мобілізації та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов'язаними особами. Тоді на це питання звернули увагу як в НААУ, так і в Уповноваженого ВРУ з прав людини.

НААУ, зокрема, підготувала й направила звернення до міністра оборони та командувача Сухопутних військ ЗСУ - стосовно захисту прав адвокатів.

У відповідь Волинський ТЦК заявив, що не ставив собі за мету жодним чином обмежувати права адвокатів або позбавляти громадян конституційного права на правовий захист.

За результатами наради з представниками НААУ (проведеної у серпні поточного року) військове командування схвалило рішення щодо створення спеціального місця на території ТЦК (що не є режимним об'єктом) для забезпечення конфіденційного спілкування адвокатів з громадянами, які призиваються на військову службу.

"Це рішення спрямоване на створення належних умов для надання адвокатами якісної правової допомоги", - уточнили в ТЦК.

На Волині ухвалили важливе рішення щодо роботи ТЦК: про що йдетьсяНа Волині ухвалили важливе рішення щодо роботи ТЦК: про що йдеться

Допис ТЦК за результатами робочу зустрічі з Радою адвокатів Волинської області (скриншот: facebook.com/volynarmy)

У листі №1104 від 19 вересня 2024 року в ТЦК зауважили, що така практика має позитивний досвід реалізації.

"Ми розуміємо, що адвокати відіграють важливу роль у захисті прав громадян, і мобілізаційний процес, як і будь-яка інша державна процедура, має відбуватися з дотриманням законних прав і свобод громадян. Зі свого боку, ми готові сприяти побудові конструктивного діалогу з представниками адвокатури та впевнені, що разом зможемо уникнути непорозумінь у майбутньому", - заявили у ТЦК.

Безкоштовна правова допомога військовим

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські військовослужбовці можуть отримати безкоштовну правову допомогу з різних питань (пов'язаних як зі службою, так і з іншими життєвими ситуаціями).

Йдеться про те, що захисникам і захисницям України можуть надавати правову інформацію, роз'яснення та консультації юристів, а також допомагати зі складенням заяв, скарг тощо (крім документів до суду).

Читайте також, які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні.

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