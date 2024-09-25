На Волыни приняли важное решение насчет работы ТЦК: о чем речь
В Волынском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будет создана специальная локация для проведения встреч между адвокатами и военнообязанными гражданами.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).
Что известно о решении Волынского ТЦК
Недавно в Волынском областном ТЦК и СП заявили о том, что адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) военнообязанными лицами. Тогда на этот вопрос обратили внимание как в НААУ, так и у Уполномоченного ВРУ по правам человека.
НААУ, в частности, подготовила и направила обращение к министру обороны и командующему Сухопутными войсками ВСУ - насчет защиты прав адвокатов.
В ответ Волынский ТЦК заявил, что не ставил своей целью никоим образом ограничивать права адвокатов или лишать граждан конституционного права на правовую защиту.
По результатам совещания с представителями НААУ (проведенного в августе текущего года) военное командование приняло решение о создании специального места на территории ТЦК (не являющегося режимным объектом) для обеспечения конфиденциального общения адвокатов с гражданами, призываемыми на военную службу.
"Это решение направлено на создание надлежащих условий для предоставления адвокатами качественной правовой помощи", - уточнили в ТЦК.
Сообщение ТЦК по результатам рабочей встречи с Радой адвокатов Волынской области (скриншот: facebook.com/volynarmy)
В письме №1104 от 19 сентября 2024 года в ТЦК отметили, что такая практика имеет положительный опыт реализации.
"Мы понимаем, что адвокаты играют важную роль в защите прав граждан, и мобилизационный процесс, как и любая другая государственная процедура, должен происходить с соблюдением законных прав и свобод граждан. Со своей стороны мы готовы способствовать построению конструктивного диалога с представителями адвокатуры и уверены, что вместе сможем избежать недоразумений в будущем", - заявили в ТЦК.
Бесплатная правовая помощь военным
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские военнослужащие могут получить бесплатную правовую помощь по разным вопросам (связанным как со службой, так и с другими жизненными ситуациями).
Речь идет о том, что защитникам и защитницам Украины могут предоставлять правовую информацию, разъяснения и консультации юристов, а также помогать с составлением заявлений, жалоб и т.п. (кроме документов в суд).
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